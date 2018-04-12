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12 апреля 2018
07:10:23

В подтопленных возле Тольятти поселках дежурят полицейские

Как рассказали в управлении МВД региона, наряды направлены в Тимофеевку и Нижнее Санчелеево Ставропольского района. В зоне паводка оказалось жилые дома и земельные участки с хозяйственными постройками. Сотрудники полиции приняли участие в эвакуационных мероприятиях 20 жителей Нижнего Санчелеево, дома которых оказались в воде. В отделе МВД России по Ставропольскому району подготовили план мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в период весеннего половодья.

Участковые провели обход домовладений, попадающих в зону возможного подтопления, рассказали жителям, как действовать в случае обострения паводковой ситуации. Разработаны маршруты следования пеших нарядов патрульно-постовой службы, следуя по которым сотрудники полиции смогут постоянно осуществлять мониторинг ситуации на улицах для своевременного реагирования на изменение обстановки.

В связи с осложнением паводковой ситуации Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать складывающуюся обстановку: не планировать маршруты по автодорогам или населенным пунктам, находящимся в зоне подтопления либо под угрозой такового, строго выполнять требования дорожных знаков и сотрудников ГИБДД, а в случае возникновения опасности обращаться к представителям экстренных служб.




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