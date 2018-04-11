Накануне здесь побывал глава регионального МЧС Олег Бойко. Вода затопила 100 приусадебных участков и 8 жилых домов с населением 30 человек. В Ставропольском районе введен режим «Повышенная готовность». Причиной быстрого притока воды явилось частичное размытие песчано-глиняной насыпи, возведённой для защиты от талых вод. Сейчас силами спасателей проводится укрепление насыпи.

«В связи с невозможностью подхода спецтехники к насыпи личным составом спасателей в количестве 140 человек проведено наращивание места порыва мешками с песком. 11 апреля спланирована откачка поступившей воды из погребов и подвальных помещений н.п. Тимофеевка. Температура воздуха в ночное время остается положительная, продолжается таяние снега. Мы принимаем все меры для уменьшения количества зон подтопления», - комментирует обстановку начальник Главного управления.

Олег Бойко отметил также, что в Тимофеевке отсутствуют озера и реки, и в дальнейшем будут приняты инженерные решения для защиты населенного пункта от талых вод.

Для проведения работ привлечено 137 человек и 41 ед. техники, из них от МЧС 92 человека и 16 единиц техники.

В 23.40 от ЕДДС Ставропольского района поступило сообщение о подтоплении домов с. Нижнее Санчелеево. В ночное время были приняты меры по вскрытию дорожного полотна, что послужило уменьшению уровня воды. За 2 часа ночного времени зафиксировано понижение уровня на 20-25 см. В настоящее время проводится мониторинг обстановки. На месте подтопления развернута рабочая группа во главе с начальником Главного управления. Для ликвидации последствий привлечено 19 чел., 9 ед. техники и 1 плавсредство.

Фото: http://63.mchs.gov.ru