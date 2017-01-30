Машиной управлял 37-летний житель Тольятти, который вел себя неадекватно. Медицинская экспертиза показала, что мужчина перед тем, как сесть за руль, употреблял наркотики.

Проверив задержанного по базам данных, стражи правопорядка выяснили, что незадолго до этого его привлекали к административной ответственности. Тогда мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Решение суда вступило в законную силу за 2 дня до того, как его снова задержали полицейские.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.