Пожар случился накануне вечером. На место ЧП в СНТ "Приморский" прибыли три пожарных расчета и 3 машины. Площадь горения составила 40 м2. В течение получаса пламя удалось потушить. Обошлось без пострадавших. Дознаватели устанавливают причину пожара и величину нанесенного ущерба.