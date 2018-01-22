Пожар случился накануне вечером. На место ЧП в СНТ "Приморский" прибыли три пожарных расчета и 3 машины. Площадь горения составила 40 м2. В течение получаса пламя удалось потушить. Обошлось без пострадавших. Дознаватели устанавливают причину пожара и величину нанесенного ущерба.
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