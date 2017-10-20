Авария произошла сегодня днем, сообщает группа "Происшествия Тольятти". Женщина, сидевшая за рулем иномарки, двигалась в.сторону города и по пути отвлеклась на телефон. В этот момент водитель микроавтобуса остановился, чтобы высадить людей, в него-то и врезалась легковушка.

Удар пришелся в заднюю часть кузова Пежо. В результате пострадали два человека. Это сама автоледи. Ее доставили в больницу с переломом ноги и травмой головы. А в микроавтобусе упала пассажирка. О характере ее ранений не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото "Происшествия Тольятти"