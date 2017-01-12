В полицию обратился 41-летний водитель компании по оптовым продажам.
По его словам, инцидент произошел в ночь со среды на четверг. В кузове угнанной «Газели» кроме колбасных изделий в холодильниках находилось оборудование с выставок.
Ущерб от угона оценили в 1,4 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник Известия
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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