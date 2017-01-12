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12 января 2017
15:15:57

В Питере угнали "ГАЗель" с колбасой

В полицию обратился 41-летний водитель компании по оптовым продажам.

По его словам, инцидент произошел в ночь со среды на четверг. В кузове угнанной «Газели» кроме колбасных изделий в холодильниках находилось оборудование с выставок.

Ущерб от угона оценили в 1,4 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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