Бетонное сооружение высотой три и длиной шесть с половиной метров символизирует мир и прекращение войн. Это – одна из древнейших традиций Олимпийских игр. Во время соревнований спортсмены смогут оставить на Стене свои послания миру. Олимпиада-2018 официально откроется в Пхенчхане уже в пятницу, а завершится 25 февраля.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.