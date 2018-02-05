Бетонное сооружение высотой три и длиной шесть с половиной метров символизирует мир и прекращение войн. Это – одна из древнейших традиций Олимпийских игр. Во время соревнований спортсмены смогут оставить на Стене свои послания миру. Олимпиада-2018 официально откроется в Пхенчхане уже в пятницу, а завершится 25 февраля.