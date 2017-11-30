Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа», который будет управлять им. Целевой аудиторией телеканала станут молодые семьи с детьми. Возраст зрителей – от 14 до 44 лет. «Супер» будет транслировать сериалы и телепроекты, которые можно будет смотреть всей семьей.
Основой телепрограммы станут собственные проекты, над созданием которых будет работать творческая команда TCT Production. «Супер» - это федеральный телеканал, вещающий в 60 крупных городах страны. Его будут создавать талантливые и креативные продюсеры, которые руководят сегодня разработкой самых хитовых сериалов и кассовыми фильмами для семейных зрителей.
Источник ТАСС
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