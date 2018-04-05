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05 апреля 2018
10:35:14

В Пасхальное воскресенье в Тольятти будет работать дополнительный общественный транспорт

Несмотря на то, что РПЦ настоятельно не рекомендует верующим посещать кладбища в главный христианский праздник ( для этого есть другой специальный день – Радоница), люди все равно едут к могилам, и городская администрация идет им в этом навстречу.  

8 апреля, в Светлое Христово Воскресение (Пасха), департаментом дорожного хозяйства и транспорта будут организованы пассажирские автобусные маршруты до городских кладбищ:

автобусный маршрут № 55 «ОП Фосфор – ТГК – ОП Фосфор» по схеме: ул. Новозаводская – б-р 50 лет Октября – Тимофеевское шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – ул. Новозаводская. На маршруте задействован 1 автобус, с 9:00 до 16:00.

автобусный маршрут № 62к «ОП Стадион Торпедо – Кладбище (Поволжское шоссе)» по схеме: ул. Спортивная – пр-т Ст. Разина – Приморский б-р – ул. Революционная – ул. Свердлова – ул. Ворошилова – ул. Полякова – Южное шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы 4 автобуса, с 9:00 до 17:00;

автобусный маршрут № 66 «ОП ул. Белорусская – Кладбище (Поволжское шоссе)» по схеме: ул. Баныкина – ул. Родины – ул. Мира – ул. Комсомольская –  ул. Громовой – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы 9 автобусов, с 9:00 до 17:00.

Дополнительно по данному маршруту будут выполняться рейсы со схемой движения автобусов до Портпоселка.

автобусный маршрут № 84к «ОП ул. Есенина – ОП ул. Олимпийская» по схеме: ул. Коммунистическая – ул. Механизаторов – ул. Л. Чайкиной – ул. Ярославская – ул. Громовой – Поволжское шоссе  – ул. Раздольная – ул. Сиреневая – ул. Олимпийская. На маршруте задействованы 6 автобусов, с 9:00 до 16:00;

автобусный маршрут № 87 «ОП Площадь Никонова – Кладбище (Поволжское шоссе»)» по схеме: ул. Никонова – ул. Шлюзовая – ул. Гидротехническая –  ул. Куйбышева – трасса М5 – Обводная дорога – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы 3 автобуса, с 9:00 до 16:00.

Дополнительно увеличено количество троллейбусов по троллейбусному маршруту № 21 – будут работать 9 троллейбусов.

Расписание работы маршрутов размещено на официальном портале администрации г.о. Тольятти в разделе «Департамент дорожного хозяйства и транспорта» в подразделе «Расписание работы пассажирского транспорта».




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