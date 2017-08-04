С инициативой выступил глава района Артем Анисимов, пишут «Городские ведомости ».

Каштаны нашли в одном из городских питомников. Их дают для благотворительных целей. Всего их выделено пятьдесят. Десять из них собираются посадить во дворах Центрального района, и еще двадцать в Автозаводском районе. Место пока определяется.

Поскольку саженцы имеют закрытую корневую систему, сажать их можно уже сейчас, уточняет издание. В Комсомольском парке акция по посадке новых деревьев пройдет 12 августа в день Физкультурника, поэтому новую аллею так и решили назвать – аллея Физкультурников.