Покататься на коньках теперь можно на летней танцплощадке. Как рассказали в городской администрации, площадь покрытия составляет 177 квадратных метров. За состоянием льда следит подсобный рабочий. Каток содержится за счет средств МБУ «Парки города».



Как добавили в мэрии, каток очищается с 08:00 до 17:00 в будние и выходные дни, так что кататься можно даже во время снегопада.