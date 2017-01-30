Покататься на коньках теперь можно на летней танцплощадке. Как рассказали в городской администрации, площадь покрытия составляет 177 квадратных метров. За состоянием льда следит подсобный рабочий. Каток содержится за счет средств МБУ «Парки города».
Как добавили в мэрии, каток очищается с 08:00 до 17:00 в будние и выходные дни, так что кататься можно даже во время снегопада.
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