Законность размещения аттракциона на муниципальной земле ранее ставила под сомнение прокуратура. Решение о демонтаже деревянной конструкции вынес арбитражный суд Самарской области, пишет «Площадь Свободы».

С соответствующим иском к арендатору (ООО «Фруктовый рай») обратилось муниципальное учреждение «Парки города», после того как частники проигнорировали требование расторгнуть договор аренды земли и ликвидировать комплекс. В решении суда отмечено, что «Русские горки» согласно актам проверки соблюдения техники безопасности в весенне-осенний период не работали, их имущество не охранялось и было открыто для доступа посторонних лиц.

Кроме того, на объекте не соблюдались правила и нормы электробезопасности, отсутствовали средства пожаротушения и ограждение. Все это, как установил суд, также нарушало условия договора о сотрудничестве по организации досуга и массового отдыха населения.