По данным источников, на которые ссылается агентство «Интерфакс», в подмосковное Алабино для репетиции уже доставлены комплексы «Уран».

Они предназначены для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии, а также на Северном Кавказе.

Предполагается, что всего в параде 9 мая будут задействованы 12 тысяч военнослужащих, 120 единиц техники и более 70 летательных аппаратов, в том числе, истребители пятого поколения Су-57.

Ранее Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что в параде впервые примут участие боевые машины поддержки танков "Терминатор".