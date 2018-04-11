По данным источников, на которые ссылается агентство «Интерфакс», в подмосковное Алабино для репетиции уже доставлены комплексы «Уран».
Они предназначены для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии, а также на Северном Кавказе.
Предполагается, что всего в параде 9 мая будут задействованы 12 тысяч военнослужащих, 120 единиц техники и более 70 летательных аппаратов, в том числе, истребители пятого поколения Су-57.
Ранее Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что в параде впервые примут участие боевые машины поддержки танков "Терминатор".
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