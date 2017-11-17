Акция на территории Ставропольского района пройдет сегодня, в честь дня день памяти жертв ДТП, который в Росси отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Юные участники дорожного движения отправятся в места концентрации дорожных происшествий – на участки дорог М-5 «Урал», «Тольятти-Ташелка», «Тольятти-Ягодное».

Они обратятся к водителям с призывом соблюдать ПДД, чтобы сохранить свои и чужие жизни. В руках у ребят будут фотоматериалы с мест ДТП и информация о тяжести последствий каждой аварии, произошедшей на этом участке. В завершении акции в небо отправятся белые шарики. В ГИБДД района, что за 10 месяцев года в Ставропольском районе произошло 149 аварий, в которых погибли 29 и получили травмы различной степени тяжести 229 человек.

Потери на дорогах подсчитываются в тот год, когда они произошли, а семьи погибших остаются со своим горем навсегда. К сожалению, получившие глубочайшие моральные травмы в статистику не включаются.

Госавтоинспекция напоминает всем участником дорожного движения! Чтобы избежать неприятностей, в виде привлечения к административной ответственности, а главное сохранить себе и окружающим жизни, не стоить нарушать Правила дорожного движения, ведь судьба каждого из нас, может измениться в любую секунду.