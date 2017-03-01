26 февраля в селе Красные Ключи Похвистневского района в овраге, наполненном талой водой, утонули 2 подростка 2006 года рождения. Дети катались на горках и решили сократить путь домой через овраг, где и произошла трагедия.
В целях недопущения подобных случаев в период весеннего половодья мэрия Тольятти предупреждает об опасности выхода людей и техники на лед открытых водоемов, оврагов, заполненных талыми и грунтовыми водами, низин, балок, ложбин, пересохших в летнее время русел рек и ручьев. Снежные покровы на таких объектах могут скрывать полыньи, трещины, проруби и скопления воды.
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