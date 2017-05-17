На службу приглашаются граждане РФ в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооруженных силах, имеющие среднее специальное или высшее образование и водительское удостоверение категории «B».

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г. Тольятти, ул. Л. Толстого, д. 39, каб. 105, 107.

При себе иметь паспорт, диплом об образовании, военный билет и водительское удостоверение.

Телефоны для справок: 93-60-49, 93-60-16, 93-60-18.