Такой информацией поделился первый заместитель председателя группы ВТБ Юрий Соловьев. Небольшие отделения будут предлагать клиентам до 400 ассортиментных позиций товаров, а большие - до 600. Соловьев при этом отметил, что «Почта» и сейчас продает разные товары, но с открытием супермаркетов этот процесс станет более упорядоченным.

Пилотный проект «Почты России» и «Магнита» стартует 26 июня в Краснодарском крае, Рязанской области и Москве. Также в планах сторон – организация совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу «Почты России».