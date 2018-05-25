Такой информацией поделился первый заместитель председателя группы ВТБ Юрий Соловьев. Небольшие отделения будут предлагать клиентам до 400 ассортиментных позиций товаров, а большие - до 600. Соловьев при этом отметил, что «Почта» и сейчас продает разные товары, но с открытием супермаркетов этот процесс станет более упорядоченным.
Пилотный проект «Почты России» и «Магнита» стартует 26 июня в Краснодарском крае, Рязанской области и Москве. Также в планах сторон – организация совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу «Почты России».
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