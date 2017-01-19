Православные отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне. В храмах проходят торжественные службы и обряды освящения воды, а жители стремятся смыть с себя грехи ушедшего года в ледяных купелях.
Чтобы вовремя среагировать на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с происшествиями на водных объектах, Главное управление МЧС Самарской области и подчиненные подразделения накануне перешли в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство штаба по контролю за складывающейся обстановкой.
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