Православные отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне. В храмах проходят торжественные службы и обряды освящения воды, а жители стремятся смыть с себя грехи ушедшего года в ледяных купелях.

Чтобы вовремя среагировать на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с происшествиями на водных объектах, Главное управление МЧС Самарской области и подчиненные подразделения накануне перешли в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство штаба по контролю за складывающейся обстановкой.