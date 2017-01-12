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12 января 2017
12:12:29

В ОСАГО могут включить возмещение за некачественный ремонт

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. По словам Аксакова, ко второму чтению закон об ОСАГО дорабатывают. Документ может быть дополнен нормой, согласно которой автовладельцы смогут получить увеличенные средства со страховой компании за каждый день, который машина находилась в ремонте, если его выполнили ненадлежащим образом.

Сейчас страховые компании ответственны за подобное в рамках КАСКО. А тем, у кого ОСАГО, сложнее истребовать деньги. К тому же сами суммы меньше.




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