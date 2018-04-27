Они уже практически закончили подготовку, которую начали в ноябре прошлого года. Волонтеры прошли предварительное обучение. Они будут задействованы как на самом стадионе, так и на прилегающей к нему территории по 15 функциональным направлениям.
А на матчах Чемпионата мира по футболу в Самарской области будет задействовано свыше 2,5 тысяч волонтеров.
«Градус настроя уже очень высок. Ведь осталось меньше 50 дней до Чемпионата. Наши волонтеры с нетерпением ждут тестового матча, за которым последуют долгожданные ключевые события», - говорит Юлия Чигарева, ведущий специалист АНО «Оргкомитет «Россия-2018».
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