На днях получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В котельной была проведена итоговая проверка Государственной инспекции строительного надзора Самарской области. По результатам выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям действующей нормативной документации.
Подрядная организация ООО ПСК «Волга» построила само здание, котельную, а также проложила инженерные коммуникации. Качественно выполнены все работы по внутренней отделке, а также комплектование помещения мебелью, техникой и другим имуществом, необходимым для работы пожарных.
«Ожидается, что пожарное депо начнет работать до конца текущего года, - сказал и.о. министра строительства Самарской области Александр Баландин. – Его мощности должно хватить, чтобы защитить от возгораний всю территорию особой экономической зоны и ближайших сел Ставропольского района».
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