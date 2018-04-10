В апреле проведение первой фазы работ завершила компания «Нобель Автомотив Русиа». Речь идет о производстве компонентов для тросового привода коробки передач автомобилей методом литья пластмасс под давлением. В рамках нового проекта было создано 20 новых рабочих мест. В настоящее время все процессы налажены с учётом современных требований системы менеджмента качества, организованы поставки продукции на экспорт.

Запуск новой производственной линии занял более года, работа была начата еще в сентябре 2017 года. Дополнительные инвестиции в размере около 70 млн. рублей дали возможность расширить номенклатуру выпускаемой ООО «Нобель Автомотив Русиа» продукции. В перспективе к 2020 году это позволит значительно увеличить рыночную долю Orhan Holding.

Напомним, что завод «Нобель Автомотив Русиа» был запущен на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня компания динамично развивается, постепенно наращивая объемы производства. По итогам 2017 года, с начала своей деятельности в ОЭЗ, на предприятии произведено продукции более чем на 1 млрд рублей. В общей сложности, компания инвестировала в завод более 470 млн. рублей.

Продукция ООО «Нобель Автомотив Русиа» поставляется на автосборочные предприятия в России: альянс Renault-Nissan-АВТОВАЗ, ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус», Ford Motor Company, DIPO, Faurecia. Компания также осуществляет поставки за рубеж на автосборочные заводы Dacia в Румынии.

«Нобель Автомотив Русиа» - это первый завод группы компаний «Orhan Holding» на территории России. Изучив рынок и получив положительный опыт в части локализации производства на площадке ОЭЗ «Тольятти», в 2017 году мы приступили к развитию новой производственной линии. Данная работа завершена и мы успешно расширили номенклатуру выпускаемой продукции, а также географию продаж и основных покупателей. Сегодня мы выпускаем более 5 млн. деталей в год. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша компания видит большие перспективы развития на российском рынке, - рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.

Фото: oeztlt.ru/ru