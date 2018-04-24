На заседании экспертного совета Особой экономической зоны в Правительстве Самарской области одобрен проект ООО «Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ» (ООО «НПП «ПАТРИОТ») по созданию производства лодочных моторов и их компонентов. Компания приступит к проектированию и строительству уже в этом году, запуск первой очереди планируется в начале 2020. Инвестор планирует вложить в производство более 130 млн. рублей.

Основные группы товаров, планируемых к производству компании «НПП «ПАТРИОТ» - подвесные лодочные моторы двух видов: 90-135 л.с. и 40-60 л.с. Среди основных преимуществ двигателей, планируемых к разработке и производству: повышенная надёжность, высокая топливная эффективность и низкие эксплуатационные расходы.

При этом главным конкурентным преимуществом станет цена на готовый продукт. Ожидается, что лодочные моторы производства ООО «НПП «ПАТРИОТ» будут почти в 2 раза дешевле, чем зарубежные аналоги. Стоит при этом отметить, что на сегодняшний день на российском рынке отсутствует локальное производство данного вида продукции.

«Учитывая общий курс на импортозамещение в стране, практически полное отсутствие у компании локальных конкурентов (почти 100% лодочных моторов импортируется из-за рубежа), а также предоставляемые в ОЭЗ преференции, можно говорить о том, что «НПП «ПАТРИОТ» располагает всеми необходимыми условиями для успешной реализации проекта и перспективного развития на российском рынке» - отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев.

Уникальные эксплуатационные характеристики двигателей «НПП «ПАТРИОТ» - малый вес, бесшумность, минимальный расход топлива – будут отвечать требованиям ключевых потребителей - российских компаний, специализирующимся на торговле маломерными судами и имеющим в ассортименте двигатели для них. По мере развития проекта планируется также осуществлять поставки продукции по госзаказам: в МЧС и Минобороны России.

«У компании уже есть положительный опыт реализации проекта в ОЭЗ - второй аналогичный проект сейчас реализуется в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Дубна». Хочу отметить, что несмотря на некоторую схожесть заявленных проектов, мы разделили их по номенклатуре производимой продукции. В ОЭЗ «Дубна» будет изготавливаться часть комплектующих изделий для лодочных моторов, в ОЭЗ «Тольятти» будет организовано сборочное производство. При этом в технопарке «Жигулевская долина» мы планируем создать научный комплекс для поддержки и развития данного производства», - прокомментировал генеральный директор ООО «НПП «ПАТРИОТ» Антон Москвитин.