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20 октября 2017
07:10:23

В ОЭЗ «Тольятти» новый руководитель

На заседании Совета директоров АО принято решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Пахоменко в связи с его переходом на новое место работы. С 19 октября исполнять обязанности генерального директора управляющей компании будет Сергей Федоров, ранее отвечавщий за правовое обеспечение деятельности компании. Он работает над развитием ОЭЗ с 2011 года и является одним из самых первых членов команды.

Алексей Пахоменко руководил проектом с момента выхода постановления о создании особой экономической зоны в Ставропольском районе Самарской области в августе 2010 г. За время его работы ОЭЗ «Тольятти» вошла в число наиболее эффективных ОЭЗ страны, а также была признана одной из лучших инвестиционных площадок России.

За прошедшие семь лет практически полностью застроена инфраструктурой территория двух этапов ОЭЗ общей площадью 427 га, привлечено 19 резидентов из восьми стран мира, запущено семь производств. Общий объем инвестиций достиг 17,2 млрд рублей, из которых 60% - частные средства. 11% государственных инвестиций в строительство вернулись в бюджет в виде налогов и сборов от деятельности резидентов. 

После своего ухода с должности генерального директора Алексей Пахоменко продолжит принимать участие в развитии площадки в качестве члена Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти».




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