Статистическую информацию о продажах новых машин по итогам января-октября 2017 года опубликовала Ассоциация казахстанского автобизнеса. Там отметили, что рынок начал понемногу расти, прибавка составила 6% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. LADA 4х4 стала самой продаваемой моделью октября.
А в рейтинге продаж за январь-октябрь российская модель заняла второе место. В этот период владельцами новых тольяттинских внедорожников стали 2 353 казахстанца.
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