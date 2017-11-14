Статистическую информацию о продажах новых машин по итогам января-октября 2017 года опубликовала Ассоциация казахстанского автобизнеса. Там отметили, что рынок начал понемногу расти, прибавка составила 6% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. LADA 4х4 стала самой продаваемой моделью октября.

А в рейтинге продаж за январь-октябрь российская модель заняла второе место. В этот период владельцами новых тольяттинских внедорожников стали 2 353 казахстанца.