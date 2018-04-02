В преддверии чемпионата мира он открывается в Самарском политехническом университете – одном из опорных вузов нашего региона.

Деканом назначен главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов. Теоретический экспресс-курс будет проходить при факультете пищевых производств, а лабораторные работы - на стадионе «Самара Арена».

Набор на курсы стартует сегодня.

Фото: Самарский политех