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02 апреля 2018
07:28:57

В одном из вузов Самарской области появился факультет футбола

В преддверии чемпионата мира он открывается в Самарском политехническом университете – одном из опорных вузов нашего региона.

Деканом назначен главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов. Теоретический экспресс-курс будет проходить при факультете пищевых производств, а лабораторные работы - на стадионе «Самара Арена».

Набор на курсы стартует сегодня.

Фото: Самарский политех




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