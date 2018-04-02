В преддверии чемпионата мира он открывается в Самарском политехническом университете – одном из опорных вузов нашего региона.
Деканом назначен главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов. Теоретический экспресс-курс будет проходить при факультете пищевых производств, а лабораторные работы - на стадионе «Самара Арена».
Набор на курсы стартует сегодня.
Фото: Самарский политех
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