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31 января 2018
08:35:04

В одиннадцати домах Центрального района Тольятти решены проблемы с отоплением

Несколько лет тольяттинцы в них не жили, а выживали. Температура в их квартирах на улицах Ленинградская, Советская, Мира и Жилина на протяжении всего отопительного периода опускалась до 15 градусов. Особенно страдали жители первых этажей и угловых квартир, вынужденные постоянно пользоваться электрообогревателями, в результате чего счета за электричество, особенно зимой, были просто космическими.

Многочисленные жалобы в управляющую компанию, государственную жилищную инспекцию, энергетическую компанию ПАО «Т Плюс» и прокуратуру никакого результата не принесли. Людей гоняли из одного чиновничьего кабинета в другой месяцами.

В конечном итоге инициативная группа 61-го квартала обратилась в приемную руководителя фракции КПРФ в Думе Тольятти Максима Гусейнова. Потребовалось несколько выездных комиссий и проверок, организованных по инициативе Гусейнова, вопрос рассматривался и на заседании комиссии по городскому хозяйству.

По результатам проведенных проверок стало ясно, что необходима перекладка теплотрассы на участке от ТК-1 до ТК-12. Следовало увеличить диаметр трубопровода, на что требовалось несколько миллионов рублей. Однако представители ПАО «Т Плюс» отказывались осуществлять перекладку и перекладывали ответственность за холод в домах на управляющую компанию. Мол, это им следует выровнять давление в трубах, для чего достаточно установить дроссельные шайбы и сопла в соответствии с нагрузками, зафиксированными в 2015 году. УК следовала полученным указаниям, однако теплее в домах не становилось.

В конечном итоге, исчерпав весь имеющийся запас отговорок, энергетики сдались. По инициативе Максима Гусейнова был утвержден план, согласно которому в 2017 году были произведены работы по перекладке трубопровода с увеличением диаметра в районе 61-го квартала Центрального района. Затраты составили 6,8 миллионов рублей. При выполнении земельных работ на самом деле оказалось, что диаметр трубы на участке теплотрассы был занижен, что и требовалось доказать.

Новый отопительный сезон жители одиннадцати домов на улицах Ленинградская, Советская, Мира и Жилина встретили в теплых квартирах. Проблема с отоплением микрорайона решена.




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