Выплаты будут осуществляться в отделениях почтовой связи с 10 по 25 февраля. На счета получателей в кредитных организациях деньги поступят после 13 числа.

О новом порядке начисления социальных выплат в Самарской области будут говорить завтра. На брифинг в Самаре соберутся представители профильных министерств, в том числе министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Алена Гаршина, а также представители общественных организаций, ресурсоснабжающих предприятий и другие.

Планируется обсудить вопросы: Как проходит переход с единовременной выплаты на компенсацию? Какие существуют проблемы с начислениями? Новые критерии при предоставлении социальных пособий населению . Что изменится для льготников в 2017 году?