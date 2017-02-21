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21 февраля 2017
08:07:19

В областном кабмине рассказали, что конкретно будет сделано на развязке Жигморе в Тольятти в 2017 году

Как напомнили в правительстве региона, транспортная развязка на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал» строится с 2014 года, завершение работ запланировано на IV квартал 2018 года. Общий объем финансирования составляет почти 7 млрд. рублей. 2,3 млрд. рублей будут выделены в 2017 году.

На сегодняшний день выкуплены в федеральную собственность практически все земельные участки. Выполнены подготовительные работы. В 2017 году будут построены 2 объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта и начато строительство опор и подпорных стенок путепровода.

В настоящее время прорабатывается схема временной организации дорожного движения, аналогичная той, что была применена в период с 2001 по 2004 годы, когда проводилась реконструкция плотины — часть транзитного грузового транспорта на период строительства развязки будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.

Кроме того, в 2017 году будет проводиться ремонт участка а/д М-5 «Урал» км 943 – км 971 (плотина Жигулевской ГЭС и подъезды к ней).

Стоимость работ составит 228 млн рублей.

Планируется замена дорожного покрытия и нанесение новой современной изоляции, деформационные швы заменят на более современные.

Также отремонтируют подъезды  к плотине. Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем (ЩМА на ПБВ). Общая стоимость работ составит 276 млн рублей.




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