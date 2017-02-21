Как напомнили в правительстве региона, транспортная развязка на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал» строится с 2014 года, завершение работ запланировано на IV квартал 2018 года. Общий объем финансирования составляет почти 7 млрд. рублей. 2,3 млрд. рублей будут выделены в 2017 году.
На сегодняшний день выкуплены в федеральную собственность практически все земельные участки. Выполнены подготовительные работы. В 2017 году будут построены 2 объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта и начато строительство опор и подпорных стенок путепровода.
В настоящее время прорабатывается схема временной организации дорожного движения, аналогичная той, что была применена в период с 2001 по 2004 годы, когда проводилась реконструкция плотины — часть транзитного грузового транспорта на период строительства развязки будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.
Кроме того, в 2017 году будет проводиться ремонт участка а/д М-5 «Урал» км 943 – км 971 (плотина Жигулевской ГЭС и подъезды к ней).
Стоимость работ составит 228 млн рублей.
Планируется замена дорожного покрытия и нанесение новой современной изоляции, деформационные швы заменят на более современные.
Также отремонтируют подъезды к плотине. Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем (ЩМА на ПБВ). Общая стоимость работ составит 276 млн рублей.
25 февраля Алевтина Полякова выступит в сопровождении Джаз-оркестра...
Сегодня начались продажи автомобиля LADA Vesta на одном из самых конкурентных рынков Европы...
Анонсировано свыше 30 площадок, на которых можно будет ...
Своим звонком он нанес воздушной гавани ущерб свыше 650 тысяч рублей...
Порог заболеваемости в городе не превышен...
На это яркое и запоминающееся событие в День защитника Отечества горожан приглашает парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова...
Это автомобили Skoda Octavia, Hyundai i30, Kia cee’d, Volkswagen Jetta...