Фото автор выложил в интернет, подписав снимки "Не каждый день такое увидишь".
Фото: Артем Чернятьев
Отмечается, что фотографии были сделаны накануне, 3 марта, на Южном шоссе.
Снимки получили множество лайков. Впрочем, в комментариях тольяттинцы предположили, что автомобиль ДПС просто сломался, и эвакуатор везет его на сервис.
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