Фото автор выложил в интернет, подписав снимки "Не каждый день такое увидишь".

Фото: Артем Чернятьев

Отмечается, что фотографии были сделаны накануне, 3 марта, на Южном шоссе.

Снимки получили множество лайков. Впрочем, в комментариях тольяттинцы предположили, что автомобиль ДПС просто сломался, и эвакуатор везет его на сервис.