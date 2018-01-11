На этой выставке российский производитель традиционно демонстрирует свои новинки. О планах участия АВТОВАЗа в Московском автосалоне рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек. По его словам, компания планирует показать несколько новых версий автомобилей LADA.
Топ-менеджер также напомнил, что у АВТОВАЗа есть план обновления модельного ряда, рассчитанный до 2026 года. В его рамках компания представит 12 новых моделей и 11 обновлений существующих машин.
Источник- Официальный Лада Клуб.
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