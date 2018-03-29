Они будут задействованы при создании новых моделей LADA. Как ранее сообщалось, до 2026 года планирует выпустить 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей. Поэтому предприятию нужны инженерные и конструкторские кадры.
Как отметила директор по развитию персонала ПАО «АВТОВАЗ» Инга Никулина, предпочтение отдадут людям с новыми идеями, с желанием работать на результат. Одним из требований к новым сотрудникам станет знание английского языка, поскольку АВТОВАЗ является частью глобального альянса.
«Инжиниринговая служба предприятия обладает современным оборудованием для проектирования и разработки автомобилей, уникальным испытательным комплексом. Кроме того, профессиональное развитие предполагает стажировки и планирование карьеры в глобальной системе технических центров Группы Renault» - добавила Никулина.
Источник: Лада Гранта Клуб
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