Тольяттинская Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание водителей на опасность переезда пешеходных переходов. Это особенно актуально в дни школьных каникул. В "новом городе" снова сбили ребенка.

Наезд на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть, совершен в районе дома 13 по ул. Дзержинского. Школьник вышел на дорогу из-за транспортных средств. Ребенок госпитализирован с закрытым переломом правой голени.

В ГИБДД напомнили, что водители, въезжая в жилую зону, обязаны снижать скоростной режим и не должны забывать о возможности появления на проезжей части детей. Родителям, в свою очередь, необходимо напомнить своим детям о внимательности и осторожности даже во дворе.