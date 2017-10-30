Тольяттинская Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание водителей на опасность переезда пешеходных переходов. Это особенно актуально в дни школьных каникул. В "новом городе" снова сбили ребенка.
Наезд на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть, совершен в районе дома 13 по ул. Дзержинского. Школьник вышел на дорогу из-за транспортных средств. Ребенок госпитализирован с закрытым переломом правой голени.
В ГИБДД напомнили, что водители, въезжая в жилую зону, обязаны снижать скоростной режим и не должны забывать о возможности появления на проезжей части детей. Родителям, в свою очередь, необходимо напомнить своим детям о внимательности и осторожности даже во дворе.
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