Сборку организуют на площадке в Ижевске, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с планами компании. Он отметил, что это будут спортивная модель и кросс-версия седана. Производство последней намечено ориентировочно на апрель, спортивную начнут собирать летом, вероятнее всего, в июне.

Обе модификации на базе Vesta, напомним, АВТОВАЗ впервые представил в рамках Московского автосалона в 2016 году.