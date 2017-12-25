Сборку организуют на площадке в Ижевске, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с планами компании. Он отметил, что это будут спортивная модель и кросс-версия седана. Производство последней намечено ориентировочно на апрель, спортивную начнут собирать летом, вероятнее всего, в июне.
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