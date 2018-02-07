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07 февраля 2018
09:41:27

В Тольятти КАМАЗ врезался в Гранту

Авария произошла во втором часу ночи на перекрестке улиц Комсомольская и Новозаводская. В результате бокового столкновения легкового и грузового автомобилей серьезные травмы получил пассажир Гранты. Как рассказал руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев, для эвакуации мужчины спасателям потребовался гидравлический инструмент.

Водитель также был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Дербенев отмечает, что в Тольятти участились случаи, когда водители попадают в ночные аварии на перекрестках, когда улицы особо не загружены транспортом. Спасатели Центра Гражданской Защиты настоятельно рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и аккуратными на городских улицах.

Фото Андрей Дербенев




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