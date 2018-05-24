По данным Приволжского Гидрометцентра, местами по области столбики термометров могут опуститься до -1-3 градусов.
Причиной похолодания станет новая порция арктического холода, которая в конце рабочей недели прорвётся на Русскую равнину с северо-востока. Возвраты холодов в мае не редкость: по статистике, они возможны даже в июне.
Но, как отмечают специалисты, нынешний май в целом идет по теплому графику.
ДТП произошло в жилой зоне на бульваре Кулибина накануне днем
Вызов поступил из дома по адресу ул. Автостроителей, 1
Методические рекомендации к 1 июня будут направлены во все регионы
В это воскресенье Автоград посетят Расул Мирзаев «Чёрный Тигр» и Олег Борисов «Домкрат»
На месте обнаружено тело погибшего человека
Роспотребнадзор составил список нежелательных продуктов
Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей появится и электронный формат одобрения типа транспортного средства