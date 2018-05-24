По данным Приволжского Гидрометцентра, местами по области столбики термометров могут опуститься до -1-3 градусов.

Причиной похолодания станет новая порция арктического холода, которая в конце рабочей недели прорвётся на Русскую равнину с северо-востока. Возвраты холодов в мае не редкость: по статистике, они возможны даже в июне.

Но, как отмечают специалисты, нынешний май в целом идет по теплому графику.