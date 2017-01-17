Это астероид, который станет самым ярким в нынешнем году, сообщает сатй московского планетария.

Веста — второе по величине массивное тело в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером после астероида Паллада. Астероид был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага Весты. Имя предложил Карл Гаусс. Период обращения Весты вокруг Солнца равен 3.63 года.

Орбита астероида почти круговая — в перигелии она приближается к Солнцу до 2.151 а.е., а в афелии удаляется на 2.572 а.е. Наклон орбиты к плоскости эклиптики невелик и равен 7.14 градусов. Веста является самым ярким астероидом. Это единственный астероид, который в ясную ночь виден невооружённым глазом с Земли благодаря яркости его поверхности, его размеру, который составляет 576 км в поперечнике, и тому, что он может приближаться к Земле на расстояние всего 177 млн км.

Сегодня ночью Веста будет находиться на расстоянии около 229 млн км от Земли. Весту можно наблюдать всю ночь, с вечера и до утра, начиная с 17:00 мск до 7:00 мск в созвездии Рака. Блеск Весты в период противостояния достигнет 6,2m (звездной величины), что даст возможность, при условии ясной безоблачной погоды, наблюдать астероид невооружённым глазом.

Противостоянием называется такое положение небесного тела, когда Земля находится между Солнцем и этим небесным телом. В противостоянии небесное тело пересекает небесный меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и большинства астероидов, поскольку в это время планета или астероид находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.