слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
20 января 2017
07:07:41

В честь столицы нашей губернии назвали самолет

В небе над страной будет летать аэробус «Самара». Такое имя присвоила воздушному судну авиакомпания «Россия». На раскрашенном в бело-красные цвета фюзеляже с двух сторон около кабины пилотов разметили имя (на русском и английском языках) и герб областной столицы. Свой  первый рейс борт с новым именем совершил накануне, 19 января.  

Воздушное судно, рассчитанное на перевозку 128 пассажиров (восьми – в бизнес-классе, и 120 – в экономическом), приземлилось в международном аэропорту «Курумоч» около полудня, прибыв из северной столицы.

Это основное направление, по которому лайнер будет летать,  но также ему предстоят рейсы в Сочи и, возможно, в другие курортные города.

По информации авиакомпании, сейчас на внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой других российских городов. Среди них есть и те, что также примут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM и Кубка Конфедераций FIFA 2017: Москва, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. 

Новый терминал международного аэропорта «Курумоч» стал первым успешно реализованным проектом в рамках подготовки Самарской области к Чемпионату мира. Однако  улучшение всего комплекса аэропорта к 2018 году, когда воздушным воротам региона предстоит встречать лучших футболистов и десятки тысяч болельщиков со всего мира, продолжается. Также в данный момент внутри терминала работает выставка, посвященная командам, городам и стадионам Кубка Конфедераций FIFA 2017, который пройдет в нашей стране с 17 июня по 2 июля.




Последние новости Тольятти

20 января
9:25
В России изменят ГОСТ на сырое молоко

Их смысл — не допустить фальсификацию продукта на стадии питания животного

20 января
8:54
Поющие люди со всей страны приедут в Тольятти в феврале

Их соберет Межрегиональный конкурс-фестиваль вокального искусства «Чистый звук»

20 января
8:44
АВТОВАЗ планирует в ближайшие недели начать продажи Lada Vesta в Германии

Компания также планирует в текущем году на 50% нарастить экспорт

20 января
8:33
Дональд Трамп сегодня станет 45-м президентом США

Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне

20 января
8:24
Регионы России хотят укрупнить

Одна из причин -отсутствие стабильного роста численности населения и его старение

20 января
7:50
Тольяттинцам предлагают рассказать про опасный лед

В Самарской области стартовала зимняя акция активистов Общероссийского Народного фронта

20 января
7:21
На Волге снова задержали браконьеров

Трое жителей Октябрьска занимались незаконной добычей налима в акватории реки недалеко от Сызрани.

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+