В небе над страной будет летать аэробус «Самара». Такое имя присвоила воздушному судну авиакомпания «Россия». На раскрашенном в бело-красные цвета фюзеляже с двух сторон около кабины пилотов разметили имя (на русском и английском языках) и герб областной столицы. Свой первый рейс борт с новым именем совершил накануне, 19 января.

Воздушное судно, рассчитанное на перевозку 128 пассажиров (восьми – в бизнес-классе, и 120 – в экономическом), приземлилось в международном аэропорту «Курумоч» около полудня, прибыв из северной столицы.

Это основное направление, по которому лайнер будет летать, но также ему предстоят рейсы в Сочи и, возможно, в другие курортные города.

По информации авиакомпании, сейчас на внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой других российских городов. Среди них есть и те, что также примут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM и Кубка Конфедераций FIFA 2017: Москва, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород.

Новый терминал международного аэропорта «Курумоч» стал первым успешно реализованным проектом в рамках подготовки Самарской области к Чемпионату мира. Однако улучшение всего комплекса аэропорта к 2018 году, когда воздушным воротам региона предстоит встречать лучших футболистов и десятки тысяч болельщиков со всего мира, продолжается. Также в данный момент внутри терминала работает выставка, посвященная командам, городам и стадионам Кубка Конфедераций FIFA 2017, который пройдет в нашей стране с 17 июня по 2 июля.