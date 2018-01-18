При входе в плотные слои атмосферы он распался на части. Последовавший взрыв достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте. Он вызвал ударную волну и гром, который перепугал жителей юго-востока Мичигана.

В НАСА вычислили, что метеор не более метра в поперечнике перемещался с невысокой скоростью — всего 45 тыс. км/ч. На видеозаписях, которые были в большом количестве опубликованы в интернете, видно, как в небе появляется светящийся объект и через несколько секунд взрывается.