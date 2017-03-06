Облако в виде гигантской человекообразной фигуры, напоминающей дементора – жуткое существо из книг о "Гарри Поттере", более получаса висело над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве.

В облаке можно было отчетливо разглядеть голову и туловище, а также щупальца вместо конечностей. Многие очевидцы странного атмосферного явления разбежались в ужасе, в то время как некоторые начали молиться увиденному, приняв облако за божий знак, пишут Вести .