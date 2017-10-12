С 20 октября руководители подразделений ГИБДД будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. Патрульная машина при этом должна быть хорошо видна водителям.
Документ, опубликованный ведомством, в основном носит технический характер. В нем также говорится, что сотруднику полиции, остановившему автомобиль, можно будет предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и электронный - правда, его следует показывать в распечатанном виде. Сотрудники ГИБДД при этом должны обращаться с нарушителями вежливо и не хамить.
В полицейском ведомстве отметили, что нововведение позволит повысить профилактическое воздействие на участников дорожного движения. Места для размещения нарядов ДПС будут определяться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.
Источник ТАСС
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