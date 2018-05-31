Международный аэропорт Шереметьево примет самолет с трофеем на борту в это воскресенье, 3 июня, в терминале B.
Тур Кубка стартовал 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники». С того момента главная награда мундиаля посетила 51 страну и 24 города России. Москва станет последней остановкой.
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