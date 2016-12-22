Возле станции метро "Коломенская" взорвался газовый баллон, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
По его словам, взрыв произошел в процессе газосварочных работ . По предварительным данным, пострадали двое рабочих, один получил серьезные травмы. На месте работают спасатели.
С такой инициативой выступает правительство
Одна из причин — неплатежи населения
Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.
Правда, не каждый день
Роскачество подготовило рекомендации потребителям
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов
Она изготовлена из особого керамического материала