Как сообщили в МВД Турции, стрелявший был полицейским, работал в отделе подавления бунтов. Мужчина в деловом костюме с галстуком выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в дипломата Андрея Карлова, когда посол выступал на открытии фотовыставки. Он не пытался скрыться и кричал, что его действия связаны с сирийским городом Алеппо., передает турецкие СМИ.

Нападавшего застрелили во время перестрелки со спецназом. Турецкие спецслужбы задержали пять человек — это родственники нападавшего. Также разыскивают двух его возможных сообщников.