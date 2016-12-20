Как сообщили в МВД Турции, стрелявший был полицейским, работал в отделе подавления бунтов. Мужчина в деловом костюме с галстуком выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в дипломата Андрея Карлова, когда посол выступал на открытии фотовыставки. Он не пытался скрыться и кричал, что его действия связаны с сирийским городом Алеппо., передает турецкие СМИ.
Нападавшего застрелили во время перестрелки со спецназом. Турецкие спецслужбы задержали пять человек — это родственники нападавшего. Также разыскивают двух его возможных сообщников.
Источник Эхо Москвы
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