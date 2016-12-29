Новый российский препарат, который в настоящий момент проходит вторую фазу клинических испытаний, показывает эффективность при меланоме, раке лёгкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой на президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова.

«Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что в отличие от химиотерапевтических средств они не перестают действовать после прекращения приёма лекарства», —цитирует Салагай слова президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что новый отечественный препарат от рака появится через год-полтора.