«Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что в отличие от химиотерапевтических средств они не перестают действовать после прекращения приёма лекарства», —цитирует Салагай слова президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова.
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что новый отечественный препарат от рака появится через год-полтора.
Источник RT
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