Об этом президенту Владимиру Путину рассказала на встрече глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас хуже всего обстоят дела со специалистами первичного звена, особенно с офтальмологами, кардиологами и неврологами. В поликлиниках недостает терапевтов и педиатров. Скворцова подчеркнула, что важнейшим направлением работы министерства остается кадровое обеспечение отрасли.
Проблема является актуальной и для Тольятти. Масштабы явления характеризуются цифрами: если в Самаре на 10 тысяч населения приходится 52-54 врача, то в нашем городе этот показатель не превышает 31 специалиста.
Главврач медгородка в "новом городе" Николай Ренц ранее сетовал, что на работу сейчас принимают не в зависимости от уровня компетенции и навыков, а лишь на основании диплома. При этом укомплектованность штата в том же медгородке – 62%.
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