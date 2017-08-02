Об этом президенту Владимиру Путину рассказала на встрече глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас хуже всего обстоят дела со специалистами первичного звена, особенно с офтальмологами, кардиологами и неврологами. В поликлиниках недостает терапевтов и педиатров. Скворцова подчеркнула, что важнейшим направлением работы министерства остается кадровое обеспечение отрасли.

Проблема является актуальной и для Тольятти. Масштабы явления характеризуются цифрами: если в Самаре на 10 тысяч населения приходится 52-54 врача, то в нашем городе этот показатель не превышает 31 специалиста.

Главврач медгородка в "новом городе" Николай Ренц ранее сетовал, что на работу сейчас принимают не в зависимости от уровня компетенции и навыков, а лишь на основании диплома. При этом укомплектованность штата в том же медгородке – 62%.