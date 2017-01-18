Минздрав опроверг сообщения о том, что ведомство якобы выдвинуло инициативу разрешить таранить автомобили, которые мешают проезду «скорой помощи». Как заявил пресс-секретарь ведомства Олег Салагай, такие идеи выдвигаются, но они точно исходят не от чиновников, а от возмущенной общественности.

Вместе с тем, изначально про обсуждение этого вопроса в Минздраве сообщало агентство ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Татьяну Яковлеву, уточняет НСН .