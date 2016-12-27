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27 декабря 2016
10:28:25

В Минтруде рассказали о людях, которым нельзя дарить подарки на Новый Год и Рождество

Положение антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные должности, федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим, работникам, замещающим отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче.

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создаёт условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, также влечёт ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случаях, когда подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.




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