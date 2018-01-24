Партнером «Ардеры» - импортера LADA в Республике Беларусь – стала компания «Автопромсервис». Для автосалона построили новое здание в соответствии с корпоративными стандартами АВТОВАЗа. Для компании «Ардера» новый сервис-центр стал уже вторым в Минске.

Первый работает с прошлого года, сообщает официальный Лада Клуб. В этом году компания «Ардера» планирует открыть новые автоцентры LADA еще в нескольких белорусских городах, а именно в Могилеве, Гродно, Бресте, Витебске, Пинске и Полоцке.

Фото: ladaxray.net