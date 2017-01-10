Новый законопроект, позволяющий забрать у должника единственное жилье в счет погашения кредита, затронет только тех должников, чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности в жилище, пояснили в Минюсте. Решение о таком взыскании может принять только суд. Кроме того, он установит сумму, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше.

Ранее сообщалось, что Правительство предложило продавать за долги единственное жилье. Приставы смогут выставлять на торги квартиры, если их площадь превышает 36 квадратных метров на каждого человека. Второе условие - на выплату долгов должно уходить больше половины стоимости квартиры.